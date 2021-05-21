Страх и ненависть в Киеве: суд над Виктором Медведчуком перерос в столкновения

Политика

Сторонников и противников арестованного украинского депутата Виктора Медведчука объединили время и место - в здании Киевского апелляционного суда начался суд об избрании меры пресечения для политика.

Возле здания уже вовсю жгутся дымовые шашки и кричатся лозунги. Суда находится под усиленной охраной полиции и нацгвардии.

Как сообщает РИА «Новости», прошлое решение о помещении депутата под домашний арест не удовлетворило ни защиту ни обвинение.

Напомним, Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также его соратника Тараса Козака обвиняют в госизмене и расхищении национальных ресурсов. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.