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Политика
Страх и ненависть в Киеве: суд над Виктором Медведчуком перерос в столкновения
21 мая, 2021 14:14
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Kremlin Pool/Global Look Press
Сторонников и противников арестованного украинского депутата Виктора Медведчука объединили время и место - в здании Киевского апелляционного суда начался суд об избрании меры пресечения для политика.
Возле здания уже вовсю жгутся дымовые шашки и кричатся лозунги. Суда находится под усиленной охраной полиции и нацгвардии.
Как сообщает РИА «Новости», прошлое решение о помещении депутата под домашний арест не удовлетворило ни защиту ни обвинение.
Напомним, Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также его соратника Тараса Козака обвиняют в госизмене и расхищении национальных ресурсов. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.
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