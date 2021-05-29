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Политика
«Страдает население». Дамаск осудил решение Евросоюза о продлении санкций в стране
29 мая, 2021 19:25
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Pixabay
В Сирии осудили решение стран Евросоюза о продлении санкций в отношении Дамаска, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
«В Дамаске осуждают этот шаг, разоблачающий в очередной раз руководителей Евросоюза как соучастников развязанной против Сирии войны, которые несут ответственность за кровопролитие и разруху», - сказано в заявлении.
В заявлении МИДа говорится, что жесткие и несправедливые ограничения очень сильно отражаются на повседневной жизни граждан и это усиливает их страдания.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление ограничений говорит об ошибочной политике Евросоюза и его зависимости от воли США, пишет ТАСС.
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