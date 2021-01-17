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Сторонники Дональда Трампа в США задумались о переезде в Россию

Кирилл Савушкин
17 января, 2021 19:46
1 мин
Photo
Flickr

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о письмах от сторонников Дональда Трампа.

Американские граждане, по словам Захаровой, пытаются узнать подробности процедуры получения российского гражданства.

«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, - <...> как можно российское гражданство получить», - заявила представитель МИД РФ.

Многие последователи республиканца боятся гонений, которые грозят наступить после вступления демократа Джо Байдена в должность президента США, заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

темы
Дональд Трамп
Мария Захарова
МИД РФ
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