Flickr

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о письмах от сторонников Дональда Трампа.

Американские граждане, по словам Захаровой, пытаются узнать подробности процедуры получения российского гражданства.

«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, - <...> как можно российское гражданство получить», - заявила представитель МИД РФ.

Многие последователи республиканца боятся гонений, которые грозят наступить после вступления демократа Джо Байдена в должность президента США, заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».