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Сторонники и противники Дональда Трампа устраивают ругань на улицах Вашингтона

Кирилл Савушкин
15 ноября, 2020 09:15
1 мин
Photo
Flickr

Толпа поддерживающих пока еще действующего президента США Дональда Трампа митингующих прошлась по главным улицам Вашингтона. Пару часов спустя по их следам двинулись левые радикалы.

Сторонники Трампа, в ходе своего шествия, требовали пересчета голосов на выборах. Они включали неофициальный гимн про-трамповских мероприятий песню Y.M.C.A. и подпевали заменяя некоторые слова на фамилию своего лидера, передает ТАСС.

В свою очередь леворадикальные активисты, после окончания шествия своих оппонентов, начали ходить вокруг отеля, в котором остановились консерваторы и выкрикивать оскорбления. Также пострадал один лоток с атрибутикой Трампа.

темы
Дональд Трамп
Вашингтон
демонстрации
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