Сторонники и противники Дональда Трампа устраивают ругань на улицах Вашингтона

Flickr

Толпа поддерживающих пока еще действующего президента США Дональда Трампа митингующих прошлась по главным улицам Вашингтона. Пару часов спустя по их следам двинулись левые радикалы.

Сторонники Трампа, в ходе своего шествия, требовали пересчета голосов на выборах. Они включали неофициальный гимн про-трамповских мероприятий песню Y.M.C.A. и подпевали заменяя некоторые слова на фамилию своего лидера, передает ТАСС.

В свою очередь леворадикальные активисты, после окончания шествия своих оппонентов, начали ходить вокруг отеля, в котором остановились консерваторы и выкрикивать оскорбления. Также пострадал один лоток с атрибутикой Трампа.