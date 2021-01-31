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Столичные кафе в центре города по просьбе силовиков отключили Wi-Fi

Сергей Михневич
31 января, 2021 12:44
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 12:44
1 мин
Протесты в России
РП

Силовики приходят в учреждения общепита в штатском, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те разрешили прекратить раздавать интернет в связи «с ограничениями из-за мероприятия».

Речь, судя по всему, идет о акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Передает Эхо Москвы.

В настоящий момент для пешеходов закрыта Красная площадь и центральные улицы, а также ряд станций метро, изменены маршруты наземного транспорта.

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