Новости Политика
Политика
Столичные кафе в центре города по просьбе силовиков отключили Wi-Fi
31 января, 2021 12:44
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РП
Силовики приходят в учреждения общепита в штатском, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те разрешили прекратить раздавать интернет в связи «с ограничениями из-за мероприятия».
Речь, судя по всему, идет о акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Передает Эхо Москвы.
В настоящий момент для пешеходов закрыта Красная площадь и центральные улицы, а также ряд станций метро, изменены маршруты наземного транспорта.
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