Столичные кафе в центре города по просьбе силовиков отключили Wi-Fi

Политика

Силовики приходят в учреждения общепита в штатском, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те разрешили прекратить раздавать интернет в связи «с ограничениями из-за мероприятия».

Речь, судя по всему, идет о акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Передает Эхо Москвы.

В настоящий момент для пешеходов закрыта Красная площадь и центральные улицы, а также ряд станций метро, изменены маршруты наземного транспорта.