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Ставший премьером Киргизии вчерашний оппозиционер уже борется за стабильность

Кирилл Савушкин
8 октября, 2020 18:13
1 мин
Photo
Flickr

Назначенный оппозицией на пост премьер-министра Садыр Жапаров обратился к своим сторонникам. Два дня назад его освободили из колонии.

«Прошу вас, разойдитесь», - обратился политик к своим сторонникам, проводящим акцию в его поддержку. Основной мотивацией стало стремление установить стабильность.

Жапаров, чья кандидатура была поддержана парламентом, уже провел переговоры с членами координационного совета оппозиции.

Не менее тысячи сторонников нового премьера днями и ночами напролет находятся возле дома правительства Киргизии. На своем посту он сменил Кубатбека Боронова.

темы
Киргизия
демонстрации
Садыр Жапаров
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