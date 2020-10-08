Ставший премьером Киргизии вчерашний оппозиционер уже борется за стабильность

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Назначенный оппозицией на пост премьер-министра Садыр Жапаров обратился к своим сторонникам. Два дня назад его освободили из колонии.

«Прошу вас, разойдитесь», - обратился политик к своим сторонникам, проводящим акцию в его поддержку. Основной мотивацией стало стремление установить стабильность.

Жапаров, чья кандидатура была поддержана парламентом, уже провел переговоры с членами координационного совета оппозиции.

Не менее тысячи сторонников нового премьера днями и ночами напролет находятся возле дома правительства Киргизии. На своем посту он сменил Кубатбека Боронова.