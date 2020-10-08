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Политика
Ставший премьером Киргизии вчерашний оппозиционер уже борется за стабильность
8 октября, 2020 18:13
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Flickr
Назначенный оппозицией на пост премьер-министра Садыр Жапаров обратился к своим сторонникам. Два дня назад его освободили из колонии.
«Прошу вас, разойдитесь», - обратился политик к своим сторонникам, проводящим акцию в его поддержку. Основной мотивацией стало стремление установить стабильность.
Жапаров, чья кандидатура была поддержана парламентом, уже провел переговоры с членами координационного совета оппозиции.
Не менее тысячи сторонников нового премьера днями и ночами напролет находятся возле дома правительства Киргизии. На своем посту он сменил Кубатбека Боронова.
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