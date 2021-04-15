Ставшая причиной массовых протестов в США и движения BLM жертва могла умереть не от рук полиции

Политика

В Соединенных Штатах продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве темнокожего афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть обернулась яростными протестами по всему миру и положила начало движению Black Lives Matter. Причиной гибели Флойда мог стать не удушающий приём полицейского, а остановка сердца, вызванная рядом факторов, в том числе употреблением наркотиков и заболеваниями. Об этом в суде заявил патологоанатом Дэвид Фаулер.

Господина Фаулера для дачи показаний в суд пригласила сторона защиты, которая пытается оправдать экс-полицейского Дерека Шовина.

Отвечая на вопросы адвоката, патологоанатом, обратил внимание, что у Флойда «внезапно возникла аритмия». Эксперт пояснил, что она могла быть вызвана сердечными заболеваниями, которыми страдал погибший. Также могли сыграть роль обстоятельства его задержания. Определенную роль, подчеркнул патологоанатом, сыграло и то, что Флойд употреблял препараты, которые содержали фентанил и метамфетамин. Также эксперт не исключил, что лежащий на земле афроамериканец мог надышаться выхлопных газов от стоящей рядом машины.

«Все это в совокупности вызвало смерть Флойда», - подытожил эксперт.

Сторона обвинения настаивает на том, что Флойд погиб из-за удушающего приёма полицейского при задержании. Патологоанатом с этой версией не согласился и пояснил, что не считает произошедший инцидент убийством. В тоже время он признал, что афроамериканцу должна была быть оказана своевременная медпомощь. Тем не менее, по словам эксперта у характерных для нехватки кислорода симптомов у погибшего не было, передает «ТАСС».

Напомним, инцидент со смертью афроамериканца Джорджа Флойда произошёл 25 мая в американском городе Миннеаполис. При задержании один полицейский Дерек Шовин применил к подозреваемому удушающий приём, а именно – положил на асфальт лицом вниз и наступил коленом в область шеи. При этом, сопротивления афроамериканец не оказывал. В результате жесткого ареста Флойд умер.

Инцидент вызвал в США бурю протестов, которые сопровождались погромами и мародёрством. Митингующие заявляли о расизме со стороны властей и, в частности, полиции. Позднее недовольные объединились в движение Black Lives Matters (BLM), которое провозгласило борьбу против проявлений расизма в отношении чернокожих. В поддержку движения выступили не только американцы, но и жители других стран. Так, митинги прошли в Англии, Бельгии, во Франции и других государствах. При этом в некоторых странах, под предлогом антирасистской борьбы, уничтожались памятники людям, которые в прошлом были связаны с рабовладением. В самих Штатах под угрозой оказалась даже статуя первооткрывателя Америки Христофора Колумба, а также символы, связанные с периодом Конфедератов.