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Политика
Ставки повышаются: Финляндия и Швеция могут стать целью для удара российских военных
12 мая, 2022 21:07
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Youtube / Организация Объединенных Наций
Если Финляндия и Швеция станут членами Североатлантического альянса и разместят его военный контингент на своей территории, они станут потенциальными целями для российских войск. Такое заявление сделал заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории [Финляндия и Швеция] могут стать целью или потенциальной целью для удара», - заявил он англоязычному изданию UnHerd News.
По его словам, когда Финляндия и Швеция войдут в НАТО, это «потребует определенных зеркальных мер» со стороны России и этим странам это известно.
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