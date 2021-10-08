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Политика
Старшая дочь Рамзана Кадырова в 22 года стала министром
8 октября, 2021 16:20
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Komsomolskaya Pravda /Russian Look/Globallookpress
22-летняя Айшат Кадырова - дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - стала министром. Об этом сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Ее назначили главой Министерства культуры региона.
Спикер заметил, что Айшат Кадырова - «талантливый и креативный руководитель», «трудолюбивый и замечательный организатор». Даудов считает, что на посту она добьется более значимых результатов. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
Даудов напомнил, что Айшат имела отношение к культурной части региона, а именно внесла вклад в развитие ряда учреждений: библиотек, домов культуры и театров.
Айшат Кадырова - старшая дочь чеченского лидера. В сентябре 2020 года ее назначили первым замглавы Минкультуры Чечни.
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