Несколько российских информационных источников тиражируют фейк турецких изданий о рухнувшем вертолете в Ливии. При этом используется фотография, датируемая 2018-м годом.

23 сентября ряд турецких ресурсов сообщил о падении вертолета в центральной части североафриканского государства. По приведенным источниками данным, на борту разбившегося воздушного судна якобы находились бойцы ЧВК (частная военная компания) «Вагнер». В частности, турецкие ресурсы ссылаются на заявление представителя командования операциями группировок нелегитимного ПНС (Правительство национального согласия) Ливии по Джуфре и Сирту, генерала Абдулхади Дараха в социальной сети Facebook.

Как вскоре выяснилось, распространяемое сейчас фото турецкая ежедневная газета Yeni Şafak, опубликовала еще 2 года назад.