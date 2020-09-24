Старое фото задействовано для нового фейка
Несколько российских информационных источников тиражируют фейк турецких изданий о рухнувшем вертолете в Ливии. При этом используется фотография, датируемая 2018-м годом.
23 сентября ряд турецких ресурсов сообщил о падении вертолета в центральной части североафриканского государства. По приведенным источниками данным, на борту разбившегося воздушного судна якобы находились бойцы ЧВК (частная военная компания) «Вагнер». В частности, турецкие ресурсы ссылаются на заявление представителя командования операциями группировок нелегитимного ПНС (Правительство национального согласия) Ливии по Джуфре и Сирту, генерала Абдулхади Дараха в социальной сети Facebook.
Как вскоре выяснилось, распространяемое сейчас фото турецкая ежедневная газета Yeni Şafak, опубликовала еще 2 года назад.
В сообщении двухлетней давности рассказывалось об авиакатастрофе грузового лайнера. Из-за произошедшего инцидента погибли 3 человека и один гражданин был серьезно ранен. Тогда сообщалось, что самолет, следовавший в Триполи, потерпел крушение возле нефтяного месторождения Шарара, располагающегося на юго-западе страны.
После того, как фейк был разоблачен, ни одно турецкое издание не стало опровергать или удалять растиражированную недостоверную информацию. Некоторые ресурсы утверждали, что авиакатастрофа с участием вертолета связана с ЧВК «Вагнер», однако ни одно издание не представило этому никаких доказательств.