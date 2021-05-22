Новости – Политика
Политика
Старый конфликт России и Турции оброс новыми подробностями
22 мая, 2021 20:06
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Dani SalvÃ� / Vwpics/Globallookpress
Ситуация со сбитым близ турецко-сирийской границы российским боевым самолетом начала проясняться. Инцидент, имевший место в 2015 году, серьезно повлиял на отношения Москвы и Анкары.
Согласно показаниям полковника Али Дурмуша, находившимся в тот период при штабе, приказ об атаке отдал командующий ВВС Турции Абидин Юнал. Ранее в Турции утверждали, что атака была совершена по ошибке пилота и отказались извиняться за инцидент.
Как сообщает Lenta.ru, по версии Дурмуша, Юнала о приближении к границам российских истребителей известил телефонный звонок. Командующийо отдал приказ сбивать самолеты при пересечении границы и положил трубку.
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