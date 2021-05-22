Старый конфликт России и Турции оброс новыми подробностями

Политика

Ситуация со сбитым близ турецко-сирийской границы российским боевым самолетом начала проясняться. Инцидент, имевший место в 2015 году, серьезно повлиял на отношения Москвы и Анкары.

Согласно показаниям полковника Али Дурмуша, находившимся в тот период при штабе, приказ об атаке отдал командующий ВВС Турции Абидин Юнал. Ранее в Турции утверждали, что атака была совершена по ошибке пилота и отказались извиняться за инцидент.

Как сообщает Lenta.ru, по версии Дурмуша, Юнала о приближении к границам российских истребителей известил телефонный звонок. Командующийо отдал приказ сбивать самолеты при пересечении границы и положил трубку.