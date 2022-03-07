Стало известно о третьем неназванном требовании России на переговорах с Украиной
Кремль озвучил не все требования, которые выдвигает Украине на переговорах. Об этом заявил журналист-расследователь, основатель Bellingcat* Христо Грозев.
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы два требования к Киеву. Во-первых, Кремль хочет, чтобы Украина признала принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР. Во-вторых – Киев должен гарантировать, что Украина не будет вступать ни в НАТО, ни в какой-либо другой блок.
Приближенные к российско-украинским переговорам источники Грозева озвученные Песковым требования подтвердили. При этом по из данным есть и третье требование – назначить премьер-министром Украины Юрия Бойко. Об этом Грозев написал на своей странице в Twitter.
Примечательно, что фамилия Бойко уже всплывала в российско-украинских отношениях в 2014 году. По словам экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, Москва выступала за то, чтобы Бойко был назначен руководителем Луганской области. Также ходили слухи о том, что Кремль требовал назначить Бойко премьер-министром Украины.
*Власти РФ считают Bellingcat иностранным агентом