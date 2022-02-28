Стало известно о судьбе украинцев, пославших русский военный корабль на три буквы
Защищавшие остров Змеиный украинские солдаты находятся в плену у войск РФ. Об этом заявили Военно-морские силы Украины.
Ранее предполагалось, что все защитники Змеиного были убиты при наступлении российских сил. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
«По морским пехотинцам и пограничникам, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, - заявили ВМС Украины. - Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо!».
Также в заявлении ВМС отмечается, что солдаты дважды отбивали атаки на остров, но не смогли защитить его из-за нехватки боеприпасов.
Ранее по сети распространилась запись радиопереговоров российских сил с защитниками Змеиного. Представившиеся «Русским военным кораблём» военные РФ предложили сдаться находящимся на острове. В ответ украинцы послали военных на три буквы
«Русский военный корабль, иди на х**», - завил в ответ один из украинских солдат.