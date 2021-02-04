Стало известно о спешке с созданием единой валюты России и Беларуси. Нацбанк отрицает

Политика

Нацбанк Беларуси опроверг информацию о том, что Россия и Беларусь возобновили активную работу по введению единой валюты. Ранее утром сообщалось, что страны ускорили деятельность в этом направлении.

Нацбанк назвал информацию «грубо состряпанным фейком, не имеющим ничего общего с действительностью».

«На данном этапе предметного обсуждения о единой валюте и едином эмиссионном центре не ведется», - сказали в пресс-службе Нацбанка. Заявление приводит ТАСС.

Утром 4 февраля Telegram-канал «Народное антикризисное управление», созданный членом президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко, со ссылкой на источники в Нацбанке написал, что Минск и Москва готовят дорожную карту о единой валюте. Точно неизвестно, «идет ли речь о создании эмиссионных центров как в Беларуси, так и России, или о полной зависимости финансовой системы страны от Кремля».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией. Он настаивал, что это должна быть нейтральная валюта, а не российский рубль.