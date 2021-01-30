Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

Политика

После крупного ДТП под Самарой одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

«Состояние одиннадцати оценивается от средней тяжести до тяжелого», - сказал Бенян на видео, предоставленном пресс-службой правительства региона.

Основная часть пострадавших - это пациенты с множественными травмами: черепно-мозговыми, повреждениями живота, груди и конечностей. Среди пострадавших есть полугодовалый мальчик. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное, его планируют перевезти в областную детскую больницу вместе с еще четырьмя пациентами.

Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», в районе села Заборовка Сызранского района. Там столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область. Погибли 12 человек, СК возбудил уголовное дело, пишет РИА Новости.