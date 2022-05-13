Новости – Политика
Политика
Стало известно о смерти президента ОАЭ в пятницу 13-го
13 мая, 2022 14:56
1 мин
1 мин
Alexander Nemenov/Pool
Президент Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался. В этом году ему должно было исполниться 74 года. Соответствующей новостью поделилось агентство Эмирейтс, известное как WAM и являющееся официальным информационным агентством в ОАЭ.
Журналисты не стали уточнять причину смерти лидера государства. Известно, что в 2014 году Аль Нахайян перенёс инсульт, следом операцию, после чего практически перестал появляться на международных переговорах.
В ОАЭ в связи со смертью первого лица страны решили объявить траур продолжительностью 40 дней. Он начался в эту пятницу, 13 мая. Официальные учреждения уже приостановили свою деятельность, частникам придётся последовать данному примеру, но только на три дня.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости