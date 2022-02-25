Стало известно о случаях расправ со стороны украинских националистов над нежелающими воевать
Министерство обороны России обратилось к украинским гражданам с заявлением, суть которого заключается в том, что власти республики эксплуатируют их в своих корыстных целях.
В ведомстве убеждены, что «националистическое руководство» Украины использует те же методы, к которым обычно прибегают террористы.
«Вас хотят использовать как живой щит», - заявили в Минобороны РФ.
Об этом передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Кроме того, в обращении сказано, что вооруженные силы РФ не будут бомбить жилые кварталы Киева.
Также у российского ведомства появилась информация,что подразделения ВСУ в боевых действиях не принимают участие, в них задействованы «украинские нацисты», которые, к слову, «вычищают» ненадежных военнослужащих. Выявлены случаи самосудов и расправ с их стороны над срочниками, отказывающимися брать в руки оружие и оказывать сопротивление. Всё это делается с целью запугать личный состав подразделений ВСУ, передает RT.