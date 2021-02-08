Стало известно о самочувствии экс-президента США Дональда Трампа

Политика

Бывший американский лидер Дональд Трамп чувствует себя хорошо после отставки в январе 2021 года.

Как сообщил его старший советник Джейсон Миллер, на эмоциональное состояние экс-президента положительно повлиял, в том числе и тот факт, что крупные социальные сети заблокировали его аккаунты.

«Я в первый раз за годы вижу президента по-настоящему расслабленным. Всего 45 человек в истории США испытали, какого это — держать мир на своих плечах… и получить возможность выдохнуть, осознавая, что впервые за четыре года не один ты держишь все на себе»,— сообщил советник.

По его мнению, американский Сенат оправдает Трампа при рассмотрении импичмента, поскольку «нет реального сценария, по которому его могли бы признать виновным», пишет «Коммерсант».

Ранее Трамп пообещал своим сторонникам, что он ещё «вернётся». Об этом он заявил во время своего последнего выступления перед сторонниками в Вашингтоне. Как именно и когда Трамп собирается вернуться – он не уточнил.