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Политика
Стало известно о попытках Эммануэля Макрона помочь Владимиру Путину «сохранить лицо»
13 мая, 2022 13:04
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Kremlin Pool/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, как лидер Франции Эммануэль Макрон пытался убедить его в необходимости уступить в пользу России, чтобы помочь Владимиру Путину «сохранить лицо».
По словам Зеленского, Макрон всячески пытался найти результаты в посредничестве между РФ и Украиной, но не смог.
«Предлагал некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо Путина. Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории. Это не очень справедливо», - цитирует украинского лидера Telegram-канал «Страна.UA».
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