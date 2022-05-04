Стало известно о планах протестующих в Армении захватить здание парламента
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении полагает, что демонстранты в Ереване, требующие отставки премьер-министра Николы Пашиняна, намерены в ближайшее время захватить здание парламента.
В заявлении СНБ говорится о получении «достоверных данных», подтверждающих вышеупомянутое высказывание. По данным специалистов, протестующие собираются подтолкнуть своих сторонников на данный шаг во время очередной сессии. Кроме того, в СНБ уверены, что демонстранты смогут принудить оппозицию к выполнению «определённых действий» и добиться таким образом дестабилизации ситуации в государстве.
О каких именно действиях идёт речь, неясно, в СНБ Армении не уточнили.
Известно, что к текущему часу участники акций протеста в Армении заблокировали несколько областных автомагистралей, передаёт РИА Новости.