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Политика
Стало известно о планах Владимира Мединского на переговоры в Беловежской пуще
2 марта, 2022 21:09
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Youtube / РБК
Переговоры между Москвой и Киевом пройдут утром 3 марта, а не 2 марта, как планировалось ранее. Российская сторона рассчитывает, что на встрече речь будет идти о прекращении огня. Такие планы озвучил глава делегации РФ Владимир Мединский.
Известно, что Москву будет представлять тот же состав делегатов, что и в первый раунд переговоров. Представители РФ до Беловежской пущи, где пройдёт встреча, до места уже добрались. У украинской стороны возникли проблемы с логистикой, поэтому встречу перенесли с вечера 2 марта на утро 3 марта.
По словам Мединского, стороны обсудят ряд вопросов, среди которых будет прекращение огня.
Ранее Минобороны РФ впервые заявило о численности погибших солдат РФ.
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