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Политика
Стало известно о первых действиях Путина после переговоров РФ с Украиной
28 февраля, 2022 20:29
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Президент РФ Владимир Путин заслушает доклад по результатам переговоров российской делегации. Отчет представит глава делегации РФ Владимир Мединский. Не исключено, что это произойдёт уже сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, после представления результатов глава РФ может даль поручения о дальнейших действиях.
Ранее представители делегаций Украины и РФ дали комментарии после переговоров.
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