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Политика
Стало известно, какой вакциной от COVID-19 привился Владимир Путин
30 июня, 2021 12:33
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин ответил на интересующий уже не первый месяц граждан вопрос о том, какой вакциной от коронавируса он привился. Как оказалось, выбирая препарат, он не советовался с докторами, лишь поглядывал на получивших вакцину знакомых, и, в результате, принял решение привиться «Спутником V»,
«Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником», а я все-таки верховный главнокомандующий», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что его просили не говорить, каким препаратом он прививается, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой.
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