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Стало известно какие выплаты увеличатся в следующем году

Антон Мельников
5 октября, 2020 23:22
1 мин
у
Pixabay

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что законопроект бюджета на ближайшие три года предусматривает рост пенсий, МРОТ и пособий на детей.

В первую очередь, согласно Силуанову, увеличение отчислений направлено на наиболее уязвимые слои населения. Так в 2021 году пенсии должны вырасти на 6,3%, что в полтора раза выше, чем прогнозируемая инфляция.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно планам, должен увеличиться на 5,5, а на пособия для граждан с детьми до семи лет в бюджете на 2021–2023 годы заложено порядка 400 млрд рублей ежегодно.

Также ФБА «Экономика сегодня» сообщает что с 1 января 2021 года размер материнского капитала должен увеличиться почти на 23 тысячи рублей, достигнув 639 тысяч рублей.

темы
Россия
Антон Силуанов
выплаты
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