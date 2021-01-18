Стало известно число задержанных сторонников Алексея Навального

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На акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 18 января, в пяти городах России задержали 62 человека. Об этом сообщил правозащитный портал «ОВД-инфо».

Согласно данным правозащитников, в Санкт-Петербурге было задержано 46 человек. 13 активистов задержали в Химках. Ещё по одному участнику заержано на акциях в Москве, Иркутске и Архангельске, передаёт Znak.com.