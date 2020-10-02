Новости Политика
Политика
Стали известны результаты теста на коронавирус Джо Байдена
2 октября, 2020 19:58
1 мин
Youtube / CNBC Television
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Также коронавирус не выявлен у его супруги Джилл. Об этом Байден сообщил в Twitter.
«Я счастлив сообщить, что у меня и Джилл тесты на коронавирус показали отрицательный результат», — цитирует Байдена «РБК».
Ранее читатели Twitter «обрадовались» заражению Дональда Трампа COVID-19.
поддержать проект
1 мин