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Стали известны результаты теста на коронавирус Джо Байдена

Антон Мельников
2 октября, 2020 19:58
1 мин
у
Youtube / CNBC Television

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Также коронавирус не выявлен у его супруги Джилл. Об этом Байден сообщил в Twitter.
«Я счастлив сообщить, что у меня и Джилл тесты на коронавирус показали отрицательный результат», — цитирует Байдена «РБК».

Ранее читатели Twitter «обрадовались» заражению Дональда Трампа COVID-19.

темы
США
коронавирус
Джо Байден
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