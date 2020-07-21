Стала известна точная дата ужесточения санкций США по «Северному потоку-2»

Политика

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С 1 октября США ужесточат санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Такое решение единогласно приняла Палата представителей Конгресса.

Голосование состоялось 20 июля. Инициатива рассчитана на ужесточение действующих санкций в отношении российских газопроводов.

Речь идет о санкциях против компаний, предоставляющих услуги аренды судов для укладки труб, страхования и модернизации трубоукладчиков, уточняет ТАСС.

Евросоюз против односторонних санкций - они задевают интересы европейских компаний.

К настоящему времени газопровод «Северный поток-2» завершен на 93%. В декабре из-за санкций США трубоукладчик швейцарской компании Allseas остановил работы.

8 июля сообщалось, что баржа для достройки газопровода пришла в Данию, но она не сможет начать работы раньше 3 августа.