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Политика
Стала известна позиция Кремля по признанию иностранных вакцин
16 июля, 2021 15:08
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Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Globallookpress
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался касательно признания в России вакцин, изготовленных за рубежом.
По его словам, данный шаг может быть сделан при условии аналогичных действий в адрес российсикх препаратов со стороны других стран-изготовителей.
Кроме того, по заявлению Пескова, несмотря на отсутствие пока конкретного решения, власти примут меры, чтобы не поставить граждан РФ в «дискриминационное положение», при поездке с отечественной прививкой заграницу, передает РБК.
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