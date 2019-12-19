Стала известна подоплека похищения российских социологов в Триполи

Весной 2019 года российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, приглашенные специалисты «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) отправились в Ливию. За два месяца работы они встречались с лидерами общественного мнения, чиновниками и политиками. Свои исследования они вели открыто, более того, приехали по приглашению председателя, заседающего в Триполи Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри.

После официальной встречи социологов с сыном убитого в 2011 году экс-лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи и предоставления итогов соцопроса по просьбе того же Халледа аль-Мишри ими заинтересовались главари ПНС. Их встревожило, что народ поддерживает сына Каддафи и фельдмаршала Халифу Хафтара куда сильнее, чем нынешних представителей власти.

Результаты исследования не устроили ПНС, после чего россиян похитили и посадили в частную тюрьму «Митига» в Триполи, контролируемую боевиками RADA. Последние действуют под эгидой МВД ПНС, возглавляемого экстремистом Фатхи Башагой. Число боевиков доходит до 2,5 тысяч человек, четверть которых относятся к различным террористическим группировкам и уличены в сотрудничестве с террористами ИГИЛ. ООН обвиняет боевиков ПНС во множестве преступлений, среди которых пытки, незаконные аресты, казни и торговля людьми.

По воспоминания капитана танкера «Теметерон» Владимира Текучева, проведшего в застенках «Митиги» три года, узников там содержат в ужасающих условиях и регулярно подвергают избиениям, пыткам и психологическому давлению.

Как считает глава ФЗНЦ Александр Малькевич, задержание социологов боевики использовали для откровенного политического шантажа.

По словам общественного деятеля, бандиты требовали выполнить заявленные правительству России политические требования именно ФЗНЦ, в том числе изменить вектор политики по отношению к ливийской проблематике: «Это абсурд. Мы общественная организация и не представляем российское правительство. Подобные посылы исходили от ПНС также на саммите «Россия - Африка». Россия настроена на конструктивное сотрудничество со всеми сторонами конфликта».

И здесь важно отметить, что делегаты Палаты представителей — законного парламента Ливии — также находились в Сочи. Они вели переговоры об инвестициях, сотрудничестве с российскими бизнесменами, и как раз, делегация ПНС подобных встреч избегала».

Малькевич назвал запредельной наглостью требования бандитов выполнить определенные условия в обмен на незаконно задержанных людей.

При этом, как выяснилось позже, главную версию задержания социологов назвало издание Bloomberg — «вмешательство в выборы в стране» из-за встречи с Сейфом Каддафи. И это несмотря на то, что в Ливии не было выборов, более того, нет даже конституции для их проведения.

Малькевич подтвердил, что именно эта публикация послужила началом этой истории:

«Хочу отметить, что именно с провокационных материалов Bloomberg началась эта неправовая и отвратительная эпопея. Потому что первый месяц-полтора наши ребята были схвачены и находились в заложниках у бандитов. Вмешательство в несуществующие выборы им стали приписывать как раз именно с подачи Bloomberg, возможно даже под диктовку. У меня складывается впечатление, и наши источники это подтверждают, что всё это звенья одной цепи».

Далее фейк Bloomberg растиражировал «Проект. Медиа», опубликовавший данные с ноутбука Максима Шугалея. Учитывая, что все личные вещи у заключенных изъяли, журналисты могли получить их только из рук бандитов.

«Таким образом, выстраивается четкая цепочка партнеров: «ливийские террористы — работники ЦРУ — связанное с Ходорковским пропагандистское издание». Любопытный триумвират!» — заявил Малькевич.

Он уверен, что американцы замешаны в похищении россиян, что подтверждают и очевидцы, в том числе ливийские адвокаты.

«О каком вмешательстве в выборы идёт речь? Мы на международных площадках их изобличили о том, что нет конституции, нет закона о выборах, как и самих президентских выборов. В ответ они переобулись и с осени рассказывают о том, что были выборы муниципальные, в которые якобы планировали вмешаться наши ребята. Версии постоянно меняются, поскольку разваливается версия про муниципальные выборы, сейчас, возможно, сообщат ещё какие-нибудь душераздирающие подробности», — поражается Малькевич.

Впоследствии был опознан один из участников допроса россиян — начальник управления безопасности сотрудничества посольства США в Тунисе Раймонд Маттокс.



Другой причиной задержания социологов можно считать результаты из мартовского исследования, показавшие крайне низкие рейтинги поддержки среди населения у Халеда аль-Мишри и действующего премьер-министра так называемого ПНС Файеза Сарраджа.

Дальнейшая судьба Максима Шугалея и Самера Суэйфана находится под вопросом. Их могут не выпустить западные инструкторы, сотрудничающие с боевиками ПНС, поэтому, по словам их коллеги Александра Прокофьева, «состояние социологов ужасное».

Третий участник исследовательской группы ФЗНЦ, по чистой случайности избежавший похищения, сожалеет об отсутствующей в России практике вызволения граждан своей страны, в том числе с помощью жесткого давления и военной силы, как это делает США и Израиль.