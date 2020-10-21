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США заявили о принципиальном согласии России породить ракетный договор СНВ-3

Антон Мельников
21 октября, 2020 20:46
1 мин
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Youtube / Kazakh TV

Государственный секретарь США Майк Помпео завил, что Россия выразила принципиальное согласие на продление договора СНВ-3, в рамках которого будут заморожены ядерные арсеналы.

«Но нам нужно убедиться в том, что переговорщики от России и США как можно скорее проведут переговоры, чтобы добиться прогресса и окончательно доработать поддающееся проверке соглашение», — добавил Помпео.

Госсекретарь отметил, что продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией стало бы историческим моментом. При этом, по словам Помпео, в нынешнем виде документ охватил 92% арсенала США и только 45% российского, передают «Известия».

темы
США
Россия
Майк Помпео
СНВ-3
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