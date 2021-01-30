Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

США займутся медийной грамотностью и правами женщин в Грузии

Сергей Михневич
30 января, 2021 09:19
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 09:19
1 мин
Американцы займутся медийной грамотностью и правами женщин в Грузии
Flickr

Правительство США выделяет до 450 тыс. долларов на реализацию проектов, направленных на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и гендерное равенство в Грузии.

Программа малых грантов предполагает выделение финансов на конкретные проекты, которые будут поддерживать демократию или демократические институты и повышение образованности грузинских жителей, пишет RT.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Грузии нужно укрепить экономически рост, развивать развитие экономики туризма и экономики регионов. Вашингтон заинтересован в укреплении гендерного равенства и инклюзивности в стране, пишет RT.

Поделиться
ТЕГИ
США
Грузия
Политика
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!