США займутся медийной грамотностью и правами женщин в Грузии

Политика

Правительство США выделяет до 450 тыс. долларов на реализацию проектов, направленных на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и гендерное равенство в Грузии.

Программа малых грантов предполагает выделение финансов на конкретные проекты, которые будут поддерживать демократию или демократические институты и повышение образованности грузинских жителей, пишет RT.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Грузии нужно укрепить экономически рост, развивать развитие экономики туризма и экономики регионов. Вашингтон заинтересован в укреплении гендерного равенства и инклюзивности в стране, пишет RT.