США ввели негласный запрет на передачу Украине разведданных о Герасимове и Шойгу
Администрация президента США разработала руководство по обмену разведданными с Украиной. Оно устанавливает два широких запрета на виды информации, разрешенные к передаче украинцам.
Во-первых, Штаты не могут передавать информацию, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, в частности, начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.
Вторая категория запрещенных к передаче разведданных включает информацию, которая помогла бы ВСУ атаковать цели России за пределами Украины.
Дополнительно ограничен обмен разведданными, которые называют «целевой информацией». Так, США не будут сообщать, что конкретный генерал был замечен в определенном месте. Об этом пишет Washington Post.
Наложенные запреты потребовались, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.
Издание отмечает, что Вашингтон публично перечисляет поставки оружия на Украине вплоть до количества патронов, но осторожничает, когда описывает разведданные о российских силах. При этом информация о передвижениях военных поступает на Украину в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что Герасимов прибыл в командный пункт, расположенный под Изюмом. Украина, узнав об этом, обстреляла позиции российских военных. По некоторым данным, Герасимов был ранен, по другим - он успел выехать в Россию. 9 мая начальник Генштаба отсутствовал на Параде Победы, хотя обычно в этот день находился рядом с президентом.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что она идет по изначально разработанному Генштабом плану.