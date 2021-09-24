Новости – Политика
Политика
США разрешили финансовые операции с террористами во имя благих целей
24 сентября, 2021 21:20
1 мин
1 мин
Youtube / Al Jazeera English
Минфин Соединенных Штатов допустил финансовые операции с «Талибаном»* и «Сетью Хаккани»* в случае, если они проводятся в рамках гуманитарной помощи Афганистану. Также разрешены операции, связанные с отправкой на афганскую территорию сельхозпродукции и лекарств.
Согласно пояснению Минфина, правительство Штатов и некоторые международные организации смогут заключать сделки с представителями группировок для того, чтобы облегчить гуманитарное положение афганцев.
Кроме того, разрешаются сделки с организациями, доля которых на 50% и более принадлежит «Талибану»* или «Сети Хаккани»*, передаёт «Коммерсантъ».
*признаны террористическими организациями, запрещены р РФ
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости