США прокомментировали свою причастность к покушению на убийство Лукашенко

Политика

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что нет никаких оснований полагать, то Белый дом собирался совершить покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом она сообщила на регулярном брифинге для журналистов.

«Я могу подтвердить, что в самом деле никаких оснований для таких (подозрений – прим.) нет«, - заявила она.

17 апреля Лукашенко заявил, что на его сыновей и на него самого готовилось покушение. По его информации, к этому имели отношение спецслужбы США. Кроме того, белорусский президент заявил, что его устранение было одобрено политической «верхушкой» Штатов, напоминает «Интерфакс».