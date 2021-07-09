США предупредили Россию об угрозе со стороны ИГ*. Год назад боевики хотели добраться до радиоактивных источников
В 2020 году люди, связанные с террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) пытались получить доступ к радиоактивным источникам, расположенным на территории нашей страны. С таким заявлением выступили представители «Росатома», изучив «неофициальный документ посольства США».
О каком документе идет речь корпорация не сообщает. Когда Вашингтон передал эти материалы Москве - тоже.
Однако в «Росатоме» предполагают, что доступ к ядовитым веществам мог бы быть использован боевиками при создании «грязных» бомб. Они не являются атомными, но также несут после взрыва распыление радиоактивных веществ. Использование такого вида оружия - ядерный терроризм, ранее таких случаев не происходило. По крайней мере, не было зафиксировано.
Вместе с тем, в своем отчете российская корпорация указывает на «готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли». Выдержку из сообщения «Росатома» опубликовало РИА «Новости».