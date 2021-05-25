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Русская планета
Политика

США покидают Ближний Восток, уступая регион России и Китаю

Елена Коваленко
25 мая, 2021 13:43
2 мин
Елена Коваленко
25 мая, 2021 13:43
2 мин
Военнослужащие сша
Соц сети

Глава Центрального командования США, генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что Вашингтон сокращает военный контингент на Ближнем Востоке.

На международной арене у Штатов есть как минимум два серьезных конкурента в противостоянии великих держав - Россия и Китай. По этой причине в Пентагоне бьют тревогу из-за решений Белого дома при администрации Джо Байдена.

Кеннет Маккензи и другие высокопоставленные генералы переживают из-за вывода американских сил из Афганистана и других стран региона.

«В целом эта область интенсивного соперничества между великими державами», - заявил Маккензи.

По его словам, США уступают позиции в соревновании великих держав, пока Россия и Китай наоборот расширяют свое влияние. Так, Китай уже создал базу в Джибути и продолжает переговоры о возведении других военных объектов в западной части Африканского континента. Россия развивает дружественные отношения с Суданом и намерена построить на берегу Красного моря пункт материально-технического обеспечения ВМФ согласно достигнутым договоренностям с Хартумом.

Отметим, что Москва и Пекин не остановятся на достигнутом, что лишь подогревает опасения американских генералов. Покидая Ближний Восток США осознанно сдают свои позиции в регионе.

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