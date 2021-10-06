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Политика
США озвучили опасения по поводу поведения России в сфере энергетики
6 октября, 2021 21:20
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CNP / imago-images.de/globallookpress
Власти США надеются, что российская сторона не будет использовать своё положение в энергетике для давления во внешней политике. Этот вопрос особенно актуален с учетом приближающегося холодного периода и зависимости других стран от поставок газа из России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он напомнил, что в прошлом Россия использовала энергетику как инструмент, и даже «оружие» во внешней политике. Госдеп надеется, что сейчас Москва не станет применять подобные практики.
«Я надеюсь, что в перспективе мы этого не увидим, особенно с учетом приближения зимы», - заявил госсекретарь.
«ТАСС» напоминает, что официальные власти неоднократно отвергали обвинения в том, что энергоресурсы используются Россией в качестве инструмента давления.
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