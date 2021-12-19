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Политика
США обвинили в подталкивании мира к Третьей мировой войне
19 декабря, 2021 14:30
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Pixabay
США своими действиями провоцируют третью мировую войну. Такое мнение высказал в газете La Jornada профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес.
Действия Вашингтона на международной арене профессор назвал безответственными. Агрессивное поведение США угрожает планете и всему человечеству, заявил Саксе-Фернандес.
По его словам, США ведут рискованную политику, пренебрегая сдержанностью и деликатностью в многополярном мире, отвергая суверенитет других государств, пишет «РИА Новости».
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