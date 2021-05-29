Новости – Политика
Политика
США наносят ответный удар по белорусской элите и предприятиям
29 мая, 2021 08:48
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Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress
Соединенные Штаты, совместно с Евросоюзом и другими союзниками, займутся проработкой вопроса санкций в отношении представителей верхушки администрации президента Беларуси.
Также в дело вернуться приостановленные ранее ограничения в отношении 9 белорусских предприятий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как передает РИА «Новости», поводом все также остаются обвинения в нарушении прав человека, а также посадка в Минске борта компании Ryanair.
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