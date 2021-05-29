США наносят ответный удар по белорусской элите и предприятиям

Политика

Соединенные Штаты, совместно с Евросоюзом и другими союзниками, займутся проработкой вопроса санкций в отношении представителей верхушки администрации президента Беларуси.

Также в дело вернуться приостановленные ранее ограничения в отношении 9 белорусских предприятий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как передает РИА «Новости», поводом все также остаются обвинения в нарушении прав человека, а также посадка в Минске борта компании Ryanair.