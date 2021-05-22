США на проводе: глава Госдепа провел переговоры с Палестиной

Политика

Госсекретарь Энтони Блинкен от имени США созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Разговор шел преимущественно о конфликте с Израилем.

Стороны обсудили обеспечение условий для соблюдения достигнутого в регионе перемирия. Блинкен также заявил о намерении США поддержать ООН в деле восстановления сектора Газа.

Палестинский лидер и американский дипломат «выразили признательность Египту за его посреднические усилия и обязались поддерживать открытые линии связи на всех уровнях». Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, поводом для вспыхнувшего противостояния стало решение израильского суда о выселении части арабского населения из Иерусалима.