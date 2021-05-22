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Политика
США на проводе: глава Госдепа провел переговоры с Палестиной
22 мая, 2021 08:15
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Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress
Госсекретарь Энтони Блинкен от имени США созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Разговор шел преимущественно о конфликте с Израилем.
Стороны обсудили обеспечение условий для соблюдения достигнутого в регионе перемирия. Блинкен также заявил о намерении США поддержать ООН в деле восстановления сектора Газа.
Палестинский лидер и американский дипломат «выразили признательность Египту за его посреднические усилия и обязались поддерживать открытые линии связи на всех уровнях». Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, поводом для вспыхнувшего противостояния стало решение израильского суда о выселении части арабского населения из Иерусалима.
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