Новости – Политика
Политика
США и Германия не хотят бросать Украину на произвол судьбы
26 июня, 2021 09:48
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Stefan Sauer/dpa/Globallookpress
Власти ФРГ и Соединенных Штатов Америки намерены договориться о совместной поддержке Украины, которая может серьезно пострадать экономически после старта «Северного потока-2».
По данным СМИ, в переговорах участвуют МИД обоих стран, а также ряд других чиновников. Среди возможных шагов рассматриваются «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций» и «развитие инфраструктуры».
Как передает ТАСС, стороны также разрабатывают механизмы ограничения возможных поставок через новый газопровод, в случае, если Москва начнет давить на Киев.
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