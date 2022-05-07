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Политика
США бессильны в вопросе лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН
7 мая, 2022 10:26
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон не может лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.
Постпред США напомнила о запросе Киева пересмотреть статус России в качестве постоянного члена СБ ООН. Она отметила, что возможности что-то изменить нет.
При этом Томас-Гринфилд заверила, что попытки изолировать Россию продолжатся, пишут «Известия».
Также чиновница сказала, что «с пониманием» относится к словам президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что СБ, по его мнению, «действовал медленно».
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