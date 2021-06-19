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Политика
Средства за границу не переводить. Депутат Госдумы предложил новый запрет для бизнеса
19 июня, 2021 17:45
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Российские компании, которые работают в сфере энергетики и ЖКХ, не должны выводить средства за рубеж, считает первый заместитель комитета Государственной Думы РФ Михаил Щапов.
«На мой взгляд, должен быть поставлен полный запрет на вывод денег за рубеж для компаний в сфере ЖКХ и энергетики», - сказал он.
По словам депутата, исключением могут стать закупка необходимого оборудования, если таковое не произвдится в России.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников высказал мнение, что донастройка налоговой системы сделает менее выгодными условия для крупного бизнеса вывод средств за границу, пишут URA.RU.
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