Средства на авто: депутаты обсуждают расширение программы маткапитала

Политика

Со временем в России могут разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля для многодетных семей. Члены фракции «Единой России» в Госдуме сейчас проводят по этому поводу консультации.

«„Единая Россия“ рассматривает возможность использовать средства маткапитала на покупку автомобиля отечественного производства для многодетной семьи. Очень много семей просят именно о такой возможности», - поделилась с агенством URA.RU депутат Светлана Бессараб.

Сроки подготовки законопроекта парламентарий не уточнила.

Напомним, с 1 мая многодетные семьи в стране получили новую льготу. Отныне они могут направлять ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья.