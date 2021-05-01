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Политика

Средства на авто: депутаты обсуждают расширение программы маткапитала

Сергей Михневич
1 мая, 2021 18:06
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 18:06
1 мин
Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Со временем в России могут разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля для многодетных семей. Члены фракции «Единой России» в Госдуме сейчас проводят по этому поводу консультации.

«„Единая Россия“ рассматривает возможность использовать средства маткапитала на покупку автомобиля отечественного производства для многодетной семьи. Очень много семей просят именно о такой возможности», - поделилась с агенством URA.RU депутат Светлана Бессараб.

Сроки подготовки законопроекта парламентарий не уточнила.

Напомним, с 1 мая многодетные семьи в стране получили новую льготу. Отныне они могут направлять ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья.

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Госдума
Россия
Маткапитал
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