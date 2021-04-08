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Политика

Сразу девять стран выслушали предложения по «удару» против Александра Лукашенко

Антон Мельников
8 апреля, 2021 18:00
2 мин
Антон Мельников
8 апреля, 2021 18:00
2 мин
Пресс-служба Светланы Тихановской
Пресс-служба Светланы Тихановской

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с послами иностранных государств и обсудила вопросы по борьбе с политическим режимом президента республики Александра Лукашенко. Во встрече приняли участие дипломатические представители сразу девяти стран - Эстонии, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Исландии, Нидерландов и Канады. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской. Мероприятие проходило в онлайн-формате.

На встрече Тихановская заявила, что важно усиливать давление на действующий в Беларуси политический режим, чтобы остановить насилие и «принудить» власти к переговорам. Особенно остро стоит вопрос «эскалации репрессий» в отношении протестующих.

Также оппозиционерка обсудила с иностранными представителями новые санкционные меры против белорусских чиновников и других причастных к репрессиям лиц.

Отдельно Тихановская обратилась к послам Норвегии и Эстонии. Поскольку эти две страны являются членами Совбеза ООН, она предложила им инициировать слушания по поводу эскалации репрессий и мирного решения сложившегося политического кризиса.

Полный перечень вопросов, которые затронула Тихановская приведён в её Telegram-канале.

Ранее представители белорусской оппозиции объявили о создании новой партии.

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