Сразу девять стран выслушали предложения по «удару» против Александра Лукашенко

Политика

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с послами иностранных государств и обсудила вопросы по борьбе с политическим режимом президента республики Александра Лукашенко. Во встрече приняли участие дипломатические представители сразу девяти стран - Эстонии, Латвии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Исландии, Нидерландов и Канады. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской. Мероприятие проходило в онлайн-формате.

На встрече Тихановская заявила, что важно усиливать давление на действующий в Беларуси политический режим, чтобы остановить насилие и «принудить» власти к переговорам. Особенно остро стоит вопрос «эскалации репрессий» в отношении протестующих.

Также оппозиционерка обсудила с иностранными представителями новые санкционные меры против белорусских чиновников и других причастных к репрессиям лиц.

Отдельно Тихановская обратилась к послам Норвегии и Эстонии. Поскольку эти две страны являются членами Совбеза ООН, она предложила им инициировать слушания по поводу эскалации репрессий и мирного решения сложившегося политического кризиса.

Полный перечень вопросов, которые затронула Тихановская приведён в её Telegram-канале.

Ранее представители белорусской оппозиции объявили о создании новой партии.