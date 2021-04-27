Сразу 14 россиян стали фигурантами «черного» списка Великобритании по коррупции

Политика

Власти Великобритании внесли 22 иностранных гражданина в антикоррупционный санкционный список по «делу Магнитского». Среди них 14 россиян.

В «черный» список попали бизнесмены, госчиновники и банкиры, которых британское министерство иностранных дел считает причастными к коррупционной схеме 2007 года, в ходе которой была незаконно присвоена государственная собственность на сумму порядка 230 млн долларов.

Фигурантами списка стали:

- экс-заместитель главы управления по расследованию налоговых преступлений МВД РФ Артем Кузнецов;

- бывший следователь по особо важным делам Следственного департамента Павел Карпов;

- бывшие следователи прокуратуры и МВД Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев;

- супруги Ольга и Владлен Степановы. Ольга занимала пост главы столичной налоговой инспекции №28, а её муж, по данным МИД Великобритании, создал преступную группу с целью присвоения госсобственности;

- Алексей Шешеня, который также участвовал в организации преступной группы;

- экс-глава столичной налоговой инспекции №25 Елена Химина;

- юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова;

- бывшие руководитель и владелец банка Universal Savings Геннадий Плаксин и Дмитрий Клюев;

- предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов.

Список предоставило РИА «Новости».

Великобритания планирует вести борьбу с коррупцией по всему миру. 26 апреля глава британского МИД Доминик Рааб представил парламенту свод правил, который регламентирует введение антикоррупционных санкций против иностранных граждан. Меры предполагают замораживание активов. Также бороться с коррупцией планируется запретом въезда на территорию Великобритании лицам, которые когда-либо были замешаны в финансовых махинациями, отмечает ФБА «Экономика сегодня».