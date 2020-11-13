Спустя почти два года блокировок Роскомнадзор завел свой Telegram-канал

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Роскомнадзор, который на протяжении двух лет пытался заблокировать мессенджер Telegram, завел свой канал. Он был создан не позднее 29 октября, но официально ранее о канале не сообщалось.

На канал РКН в Telegram подписаны более тысячи человек.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — написали представители ведомства в Twitter.

Telegram был заблокирован с апреля 2018 по июнь 2020 года из-за отказа руководства передать ФСБ ключи шифрования к перепискам. Были заблокированы несколько миллионов IP-адресов. 18 июня Роскомнадзор снял ограничения.