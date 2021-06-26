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Политика
Спорный вопрос. В территориальные воды Японии зашли китайские корабли
26 июня, 2021 19:20
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Китайские патрульные корабли зашли в территориальные воды Японии и находились там около четырех часов, инцидент произошел у спорных островов Сенкаку. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что суда пытались приблизиться к японским лодкам и что это уже с начала года 26-е нарушение морской границы с китайской стороны.
Острова Сенкаку принадлежали Китаю до1895, после этого они стали японскими. Позже их контролировали США, а в 1972 году их передали Японии, пишет «Московский комсомолец».
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