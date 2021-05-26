Список недружественных России государств может расшириться — МИД РФ пригрозил Латвии

Политика

Латвия может пополнить список недружественных России стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала произошедшее пару дней назад событие в Риге — власти убрали российский флаг из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Теперь на его месте красуется флаг Олимпийского комитета России. По словам Захаровой, таким образом Латвия выразила неуважение к гос.символике РФ.

«Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», — цитирует официального представителя МИД России Марию Захарову пресс-служба ведомства.

Напомним, в перечне государств, совершающих недружественные действия против России, значатся США и Чехия.