Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг себя уколу ради работы

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что ему сделали укол вакциной от COVID-19.

«Я сделал прививку», - сообщил спикер.

Процедура прошла штатно, никакого дискомфорта Володин не испытал.

Он отметил, что работники думы контактируют на работе, а также общаются с избирателями, поэтому другого решения относительно вакцинирования быть не могло.

«А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями», - цитирует Володина РИА «Новости».