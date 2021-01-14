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Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг себя уколу ради работы
14 января, 2021 20:55
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Youtube / Дума ТВ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что ему сделали укол вакциной от COVID-19.
«Я сделал прививку», - сообщил спикер.
Процедура прошла штатно, никакого дискомфорта Володин не испытал.
Он отметил, что работники думы контактируют на работе, а также общаются с избирателями, поэтому другого решения относительно вакцинирования быть не могло.
«А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями», - цитирует Володина РИА «Новости».
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